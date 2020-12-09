Anne-babasını öldürtmek için ‘dark web’de 20 bin dolara anlaşma yapan kişi tutuklandı

Avustralya’nın başkenti Canberra’da yaşayan bir kadın, anne-babasını öldürtmek için dark web (karanlık ağlarda bulunan World Wide Web içeriği) üzerinden biriyle 20 bin dolara (156 bin lira) anlaştı. İhbar alan polis kadını yakaladı.

Fotoğraf: Unsplash

Polis, ekim ayında, Britanya’da yaşayan bir gazeteciden, kentte yaşayan bir kişinin sanal ortamda iki kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptığına dair ihbar aldı.

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İhbarı değerlendiren polis, 20 bin dolara anlaşan 26 yaşındaki kadının izini cinayetler işlenmeden buldu ve paranın 6 bin dolarını ödediğini belirledi. Kadın, pazartesi günü evinde tutuklandı.

Dün hakim karşısına çıkan, cinayete teşebbüs ve azmettirmekten yargılanan kadının firma sahibi anne-babası ‘para meselesi’ nedeniyle öldürtmek istediği anlaşıldı.

Kadının anne-babasına haber verdiklerini, uluslararası polis teşkilatlarıyla ortak çalışma yürüttüklerini duyuran polisin açıklamasında, “Anne-babası çok şaşırdı ve tabii büyük üzüntü yaşadılar. Bize çok yardımcı oldular” ifadelerine yer verildi.

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Adı, anne-babasının kimliklerinin ifşa olmasını istememesi nedeniyle açıklanmayan kadının, anlaşma yaptığı kişiyle iletişim kurduğu sitenin kurucularının nerede olduğu henüz saptanamadı.

Bu konuyu araştıran polis, böyle bir suçun kendileri için yeni olduğunu açıkladı.