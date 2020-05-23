Anne-babasını bıçaklayarak öldürdü; teslim oldu

Isparta’da eşinden ayrı yaşayan R.A. (44), tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A.’yı (71) bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

İşsiz olduğu öğrenilen R.A., dün akşam, yanlarında kaldığı anne-babasının Yayla Mahallesi’ndeki evinde iftar öncesinde babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve kanlı bitti. R.A., karakola giderek polise teslim oldu.

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Eve giden polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İkilinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

Bir çocuk babası R.A. polis tarafından sorguya alındı.