Anne-babası ve kardeşini ‘corona’dan kaybetti; eşi yoğun bakımda

ABD’nin Ohio eyaletindeki Grove City’de yaşayan Kelly Conkey Billups (54), erkek kardeşini, anne ve babasını Covid-19 nedeniyle kaybetti. Eşi ise yoğun bakımda.

Fotoğraf: Facebook

Billups’un hastalık nedeniyle ilk kaybettiği aile ferdi 51 yaşındaki kardeşi David Conkey (ayakta, sağdan ikinci) oldu. Onu cumartesi günü kaybeden Billups’un anne-babası Judith (75) ve Lewis Conkey’i (77) ise salı günü aynı hastanede yaşamını yitirdi.

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WJW TV’ye konuşan, Billups hastalığın ailesini yok ettiğini söyleyerek, “Annem ve babam birkaç saat arayla hayatını kaybetti. 57 yıldır evliydi onlar ve aynı gün hayata veda ettiler. Yaşadıklarım kabus gibi ama gerçek maalesef. Kocamın yaşaması için dua ediyorum” dedi.

Eşi Don Billups’ın (51) solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğünü anlatan Conkey Billups şöle devam etti: “Annem-babam ve kardeşim mükemmel insanlardı. Biz hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için yaşayan bir aileydik. Geriye sadece hatıralar kaldı. Umarım Don hastalığı atlatır.”

Kendisinde ve kızında belirti olmadığını ancak karantinaya alındıklarını söyleyen Billups, herkesi hastalığı ciddiye almaları ve bulaşmasını engellemek için gerekli önlemleri konusunda uyardı.