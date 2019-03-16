Anne-babası cinsiyet değiştirmesine onay vermeyince devlet aldı!

Britanya’da, kendisini ‘erkek’ olarak tanımlayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu anne-babası cinsiyet değiştirmesi konusunda destek vermediği için ailesinden alınarak koruyucu aileye verildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Daily Mail’deki habere göre adı açıklanmayan kız öğrenci durumu okuldaki öğretmenlerine iletti. Okuldaki müdür yardımcısı anne ve babasına üzülerek çok sevdikleri kızlarının onlardan alınacağını söyledi. Müdür yardımcısı anne ve babaya, “Onun bir erkek çocuğu olmadığını biliyorum ama o kendisini o kimlikte hissediyor ve tanımlıyor. Bu konuda size yardımcı olamam. Ellerim bağlı” dedi.

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Bazı çocuk yurdu çalışanları, sayı vermeden çalıştıkları kurumlarda cinsiyet değiştirme isteği aileleri tarafından reddedilen çocukların kaldığını duyurmuştu.

Eğitim uzmanı Britanyalı profesör Michele Moore’un “Çocuklar devlet tarafından alınıp ailelerinin onayı alınmaksızın cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırmalarına izin veriliyor” açıklaması gündem olmuştu. Moore, kendisini karşı cinstenmiş gibi hisseden çocukların yeterli inceleme yapılmadan ameliyat edildiği yönünde kaygılarını dile getirmişti.