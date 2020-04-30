Anne-baba ve oğulları, 16 gün içinde ‘corona’dan öldü, aileden geriye iyileşen kızları kaldı

ABD’nin Miami kentindeki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan bir adam ve anne-babası, 16 gün içinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Facebook

Mt. Sinai Tıp Merkezi’nin temizliğini yapan şirkette çalışan Mario Mayorga Jr.’a mart ayı ortasında Covid-19 tanısı kondu. Bir hafta sonra anne-babası ve kız kardeşine de virüsün bulaştığı anlaşıldı.

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72 yaşındaki babası Mario Mayorga 10 Nisan’da, aynı yaştaki annesi Esperanza Mayorga ise 19 Nisan’da tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Ağır belirtilerle tedaviye alınan, hemen solunum cihazına bağlanan Mario Jr. ise 26 Nisan Pazar günü hastalığa yenik düştü.

Bu yıl 50’nci evlilik yıldönümlerini kutlayacak olan çiftin 45 yaşındaki kızları Violeta Mayorga ise iyileşti.

Mario Mayorga Jr.’ın kuzeni Marcela Lastre, “Hep iç içe yaşayan bir aileydi onlar. Kısa süre içinde üçünün de ölmesi hepimizi perişan etti. Mario’nun anne-babasının öldüğünü öğrenip öğrenmediğini bilmiyorum. Umarım öğrenmemiştir” dedi.

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Ailesinin 1980’lerde Nikaragua’dan ABD’ye göç ettiğini anlatan Lastre, tek tesellisinin Violeta Mayorga’nın iyileşmesi olduğunun altını çizdi.