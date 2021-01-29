Diken

Yaramazlara biraz batar!

Anlık ödeme uygulaması FAST’ta işlem üst limiti yükseltildi

Merkez Bankası (MB) bünyesinde geliştirilen anlık perakende ödeme uygulaması, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde bugün itibariyle işlem üst limiti 1000 liraya yükseltildi.

Fotoğraf: DHA

MB ilgili sistemi 8 Ocak’ta kullanıma 50 lira limit ile açmıştı. MB’nin açıklamasına göre kullanıma açılmasından itibaren FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme yapıldı.

Reklam

MB’nin yazılı açıklaması şöyle: “Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1,000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.”

7/24 para transferi: ‘FAST’ sistemi kullanıma açıldı

SON HABERLER

Başarı iyi güzel ama mühim olan mutluluk

Başarılı olmak lafı bana biraz karşılıksız geliyor. Başarı göreceli bir kavram. Kime göre, neye göre başarılı? Ama mutlu olmak derseniz, bunu size harika tarif edebilirim.

Gıda federasyonu başkanı: Market baskınları fiyat sorununu çözmeyecek

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, gıda üretim maliyetlerinde sert yükseliş yaşanırken gıda fiyatlarının sabit kalmasının beklenemeyeceğini belirterek, fiyat denetimi için gıda işletmelerine yapılan baskınların sorunu çözemeyeceğini söyledi.