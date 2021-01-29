Anlık ödeme uygulaması FAST’ta işlem üst limiti yükseltildi

Merkez Bankası (MB) bünyesinde geliştirilen anlık perakende ödeme uygulaması, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde bugün itibariyle işlem üst limiti 1000 liraya yükseltildi.

Fotoğraf: DHA

MB ilgili sistemi 8 Ocak’ta kullanıma 50 lira limit ile açmıştı. MB’nin açıklamasına göre kullanıma açılmasından itibaren FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme yapıldı.

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MB’nin yazılı açıklaması şöyle: “Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1,000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.”