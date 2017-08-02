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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için çekilen kısa film ‘Yaşıyor’ yayınlandı.

Akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili açlık grevinin 147’nci gününde.

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Tufan Taştan’ın senaryosunu yazdığı ‘Yaşıyor’un yönetmenliğini HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder yaptı.

‘Bu filmde anlatılanlar bütünüyle gerçektir’

“Bu filmde anlatılanlar bütünüyle gerçektir” ibaresiyle başlayan filmde “9 Mart 2017 tarihinden itibaren açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, tutuldukları F Tipi cezaevinde her gece gardiyanlar tarafından ‘Öldün mü, yaşıyor musun?’ denilerek uyandırılmaktadır” deniyor.

Gülmen, cezaevinden gönderdiği mektupta, gece yarısı hücresine giren gardiyanların kendisini ‘Ölmüş mü, yaşıyor mu?’ diye kontrol ettiğini yazmıştı.