Anlaşma sağlanana kadar: İzmir’de belediyenin deniz şirketi çalışanları grevde

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İzmir’de belediyenin deniz şirketiyle sendika arasında zam nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrası greve gidildi.

Büyükşehir belediyesinin şirketi İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliyat Turizm ve Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) arasında 250 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmesi geçen ocak ayından bu yana sürüyordu.

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Ancak sendika ile İZDENİZ arasında zam maddesinde görüşmeler tıkandı.

Bunun üzerine de sendika bugün saat 06.00’dan itibaren greve başladı. Grev nedeniyle araba ve yolcu vapurları seferleri durdu.

Sendika, sabah Bostanlı vapur iskelesine gelerek davul-zurna eşliğinde iş yerinin kapısına “Bu iş yerinde grev vardır” yazılı pankart astı.

Anlaşma sağlanana kadar grev

TDS Genel Başkanı Hasan Pekdemir, 66 yıllık denizcilik sendikası tarihinde, ilk kez greve gittiklerini söyledi.

Pekdemir, kararı iki ay önce aldıklarını, kötü niyetlerinin olmadığını belirterek şunları söyledi: “Kötü niyetli olsak bunu bayramda da yapardık. Amacımız burada İzmir halkını sıkıntıya sokmak değil, amacımız çözüm yolu üretmek. Maalesef şu ana kadar bizim uzattığımız barış elini tutan kimse olmadı. Biz de greve gitmek zorunda kaldık.”

Sendika yöneticisi, grevi anlaşma varıncaya kadar devam ettireceklerini kaydetti.

Öte yandan vapurların hizmet vermemesi nedeniyle yurttaşlar otobüslere yöneldi.