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Anlarlar mı?: Eskişehir’deki ‘Çekirdek Çitleyen Eşek’in kulakları onarılıp yerine takıldı

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Eskişehir büyükşehir belediyesinin çevreyi kirletenleri uyarı amacıyla yaptırdığı ‘Çekirdek Çitleyen Eşek’ heykelinin kulakları onarıldıktan sonra yerine takıldı.

Fotoğraflar: DHA

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Yılmaz Büyükerşen, “Karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik” demişti.

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Heykelin kulakları, koyulduktan kısa bir süre sonra kopartılmıştı.

Büyükşehir belediyesi görevlileri, heykel yanında buldukları iki kulağı atölyede onardı. Kulaklar bugün tekrar heykele takıldı.

Anlamadılar: Eskişehir’deki ‘Çekirdek Çitleyen Eşek’in kulakları kopartıldı

Anlayana: Porsuk kıyısına ‘Çekirdek Çitleyen Eşek’ heykeli


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