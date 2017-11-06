Anlarlar mı?: Eskişehir’deki ‘Çekirdek Çitleyen Eşek’in kulakları onarılıp yerine takıldı

Eskişehir büyükşehir belediyesinin çevreyi kirletenleri uyarı amacıyla yaptırdığı ‘Çekirdek Çitleyen Eşek’ heykelinin kulakları onarıldıktan sonra yerine takıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Yılmaz Büyükerşen, “Karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik” demişti.
Heykelin kulakları, koyulduktan kısa bir süre sonra kopartılmıştı.
Büyükşehir belediyesi görevlileri, heykel yanında buldukları iki kulağı atölyede onardı. Kulaklar bugün tekrar heykele takıldı.