‘Anketlere güvenim kalmadı’ diyen Erdoğan: MHP’li kardeşlerim Yavaş’a oy vermez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart’taki yerel seçimlerde Ankara’daki seçim yarışı için “Anketlere pek güvenim kalmadı” derken, CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş için “Bugününe bakarak değerlendirmesini yaptığı anda benim MHP’li kardeşlerim de ona kesinlikle oyunu vermeyecektir” dedi.

İYİ Parti’nin de desteğiyle CHP’nin Ankara adayı gösterdiği Yavaş, anketlerde önde olduğunu öne sürerken, hedefinin yüzde 52’yle seçimi kazanmak olduğunu söylemişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında Hande Fırat ve Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

‘Çık açık açık söyle’

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’daki seçim yarışı hakkında şöyle konuştu: “Ankete pek güvenim kalmadı. Ankara’da tecrübe ve dürüstlük arz ediyor. Mehmet Özhaseki Bey 5 dönem Kayseri’de başkanlık yapmış bir isim. Hakikaten çok farklı bir Kayseri inşa etti. Çevre Şehircilik Bakanı olarak da en büyük ispatı Güneydoğu, Doğu’dur. Konut noktasında da çok ciddi konut yapımına da girdi. 20 bine yakın o bölgede konut yapıldı. Aynı şekilde Şırnak, Nusaybin, buralarda ciddi konut yapımına girdik. Hakkari’de kim derdi ki Hakkari’ye havalimanı yapılacak. Biz Selahattin Eyyubi Havalimanı’nı yaptık. Ayrım yapmadık. Biz öyle bir şey düşünmedik. Burası da bizim memleketimiz. Van, aynı şekilde… Van depreminden sonra Van’a yaptığımız yatırım o kadar önemli ki. Hiçbir yerde biz bu ayrımı gütmeden çalışmalarımızı yürüttük. Şimdi Ankara’da Mehmet Özhaseki Bey yoğun bir çalışmanın içerisinde. Ankaralı kardeşlerim Sayın Özhaseki ile yola devam etme kararını alırsa Ankara çok şey kazanacak. Bakın şu anda CHP adayının afişlerinin altında CHP logosu yok. Burası çok ilginçtir. İsmine oynuyor. CHP adayı olduğu bilinirse oy alamayacağını biliyor. Siyaset bir defa şeffaf olarak yapılır. Gizli olarak yapılmaz. Çık açık açık söyle. (Mansur Yavaş) Geçmişinde bu MHP’liymiş. Artık kimse onun geçmişine bakmıyor, bugününe bakıyor. Bugününe bakarak değerlendirmesini yaptığı anda benim MHP’li kardeşlerim de ona kesinlikle oyunu vermeyecektir.”

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‘Terörle ilişkisi seçimden sonra tespit edilirse onu orada tutmayız’

Erdoğan, “Kayyum atamaları olacak mı” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmışsa, o insanlara adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçim öncesi tespit edilememişse, daha sonra tespit edilirse onu orada tutmayız. Bunu ben değil yasalar söylüyor. Devletten aldığı parayı Kandil’e boca ediyorlar. Biz bu milletin parasını yatırım yapsınlar diye ödüyoruz. Tabi ki kayyumlar atanabilir. Bu kanunun, hukukun verdiği bir haktır. Biz halkımızı zulme teslim edemeyiz. Yerelde beka olmayınca genelde de olmaz. Zillet İttifakı kendi içinde koltuk kavgasında. Bizim böyle bir derdimiz yok. Kayyum atamalarında geç kaldık biz geç. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yapılan ittifakı ne tarih ne millet affetmeyecektir.”