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Yaramazlara biraz batar!

Anketlere göre Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu aşırı sağcı Le Pen kazanacak

 

Anketler, Fransa’da nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu Ulusal Cephe’nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen’in kazanacağını öngörüyor.

Fotoğraf: Reuters

Independent’ın haberine göre ilk turu kazanmasına karşın Le Pen’in, ikinci turda en güçlü rakibleri François Fillon veya Emmanuel Macron’a seçimi kaybetmesi bekleniyor.

BVA isimli şirketin yaptığı ankete göre Le Pen ilk turda yüzde 61’le ipi en önde göğüsleyecek. Aynı şirketin ikinci tur için yaptığı araştırmaya göre ise Macron, Le Pen’e karşı yüzde 55’lik bir oy oranı yakalayacak.

Harris Interactive’in düzenlediği anket de Le Pen’in ilk turda yüzde 60 oy oranına ulaşacağını gösteriyor. Bu araştırmaya göre de ikinci turda Macron veya Fillon, Le Pen’e üstünlük sağlayacak. Anket, Macron’un ikinci tura kalması halinde yüzde 60, Fillon’ın ikinci tura kalması halinde ise yüzde 57 oy oranı yakalayacaklarını öngörüyor.

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