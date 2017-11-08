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Anketlerde baraj atında gözüken Bahçeli: Yüzde 10 çok ağır

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Son anketlerde partisi seçim barajının altında görünen MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Yüzde 10 seçim barajı Türkiye için çok ağır” dedi.

Fotoğraf: DHA

MHP, seçim yasasına 12 Eylül 1980 darbesi sonrası konulan yüzde Meclis 10 barajına ‘Bölücüler Meclis’e girmesin’ gerekçesiyle keskin bir dille karşı çıkıyordu. Son günlerde yapılan anketlerde MHP ya barajın altında ya da baraj sınırında çıkmıştı.

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Bahçeli, TBMM’de gazetecilerle sohbeti sırasında sorular üzerine “Yüzde 10 barajı Türkiye’de çok ağır bir baraj” diyerek şunları söyledi: “O dönemlerde (1980 ve 90’lar) bölücü unsurlar olarak TBMM’de temsil imkanını baraj engeliyle aşamayacaklarını anlayanlar, kendilerini bir parti içerisinde hareket ettirerek, bir yapılanma sağladılar. TBMM’ye girip orada mücadelelerini devam ettirdiler. Demek ki yüzde 10 barajı, ittifaklarla veya başka türlü kararlılıklarla aşılabilir bir duruma geldi.

‘Beş mi olur altı mı olur?’

MHP lideri şöyle devam etti: “Şimdi Türkiye’de iki şeye dikkat etmek gerek. Artık bu zorlamalar ve dayatmalarla, birilerini öldürerek, kendini yaşatma yerine, hep beraber nasıl yaşarız, demokrasi içinde bunu nasıl başarırız, Türkiye’yi nasıl istikrar ve normalleştirme sürecine getirebiliriz noktasında bir uzlaşmaya varacak çalışma yapmak lazım. Bu yüzde 5 mi olur, 6 mı olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10 olarak mı kalır, böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazım.”

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