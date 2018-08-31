Anketin getirdiği: AB yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yaz saati-kış saati uygulamasının kaldırılması için öneri hazırlayacaklarını duyurdu.

Yaklaşık 4 milyon 600 kişilik rekor katılımlı ankete katılan Avrupalıların yüzde 80’i yaz saati uygulamasını gereksiz bulduğunu söylemişti.

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Deutsche Welle’nin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yaz saati–kış saati uygulamasına son verilmesini öngören bir teklif hazırlayacaklarını söyledi.

Juncker, Avrupalılara ne düşündüklerini sorup, tercihlerini dikkate almamanın doğru olmayacağını ekledi. AB Komisyonu daha önce yaptığı açıklamada anket sonuçlarının bağlayıcı olmadığını ve bütün Avrupa Birliği’ni temsil etmediğini duyurmuştu. Juncker’in hazırlanacağını ifade ettiği yasa teklifinin ilk önce Avrupa Parlamentosu (AP), ardından da üye ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.

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Batı Afrika ziyareti kapsamında Nijerya’da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisinin de yaz saati-kış saati uygulamasına karşı olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu üyeleri şubat ayında Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunarak, yaz ve kış saati uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarının incelenmesini ve gerekiyorsa bu düzenlemenin kaldırılmasını talep etmişti. Bunun yanı sıra AB’ye üye ülkelerden Litvanya, Estonya, Letonya ve Finlandiya da yaz ve kış saati uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

AB içinde uygulamanın kaldırılması halinde ise sürekli yaz saati veya kış saati kullanılması konusunda her ülkenin kendisinin karar vermesi öngörülüyor.

Türkiye’de 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti.