Anketçi, ‘Babacan’ın partisinin adı belli oldu’ diyerek medyayı ‘trol’ledi

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, AKP’den ayrılan Ali Babacan’ın kuracağı yeni partinin adının ‘Akıl ve Bilim Partisi’ olduğunu söyledi. Kiraz, daha sonra bunun yalan haber olduğunu, Türkiye’de medyanın halini göstermek için yaptığını dile getirdi.

Özkiraz, ilk olarak bugün saat 16.10’daki Twitter paylaşımında, Babacan’ın kuracağını partinin isminin Akıl ve Bilim Partisi olduğunu yazdı. Anketçi, kaynağına dair de “Diyenlerin yalancısıyım” dedi.

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Aralarında T24, BirGün, Cumhuriyet, YOL TV ve Haberler.com’un da bulunduğu birçok site Özkiraz’ın paylaşımını ‘iddia’ diyerek haberleştirdi.

Ancak Özkiraz, saat 17:41’deki paylaşımında, bunun “Basın ve sosyal medya nasıl manipüle edilir?” konulu bir sosyal deney olduğunu söyledi.

Yazdıkları için “Bu haberim tamamen uydurma bir haber. Baştan sona ben uydurdum” diyen anketçi, arkadaşlarıyla ilk tweet’ini paylaşmadan önceki mesajlaşmalarını da kanıt olarak paylaştı.

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Şimdi gelelim asıl ve ciddi konuya.



Bu haberim tamamen uydurma bir haber.



Baştan sona ben uydurdum.



Bu aslında bir sosyal deney.



Konusu basın ve sosyal medya nasıl manipüle edilir?



Alttaki twitlerde bunu planladigim arkadaşlarımla watsap yazişmalarimi paylaşıyorum.



+++ https://t.co/xK0EYwdfYc — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) November 25, 2019

Özkiraz şunları yazdı: “Amaç ‘CHP yalan haberle baş edemiyor’ diyenlerin haksız olduğunu ve ufacık bir Twitter hesabından yazılan bir yalanın bile ne kadar hızlı ve kontrolsüz yayıldığını göstermek. Onlarca ve büyük ciddi medya kuruluşu 1 saat geçmeden yalanımı haber yaptı. Kimse araştırmadı. Kimse ‘Kaynak kim, nedir, nereden duydun?’ demedi. İşte Türkiye’de medyanın hali bu. Öptüm sevgili medya…. Yine sınıfta kaldınız. Kimsenin işin doğrusunu araştırmadan yazdığı uyduruk işler AKP medya gücüyle birleşince kontrol edilemez oluyor.

Peki niye Babacan’ı seçtim? ‘Oy vermeyeceğim bari reklamına katkım olsun’ dedim. Yani sevgili minikler; benim uyduruk bir tweet’le yapabildiğimi görüyorsunuz, Ben bunu yapabiliyorsam, AKP binlerce kanal, TV ve gazeteyle neler yapabilir. Yalan ile mücadele zordur. Oturduğunuz yerden muhalefete muhalefet etmek en kolaydır.”

Özkiraz’ın açıklamasından sonra bazı siteler haberlerini silerken, bazılarının da halen yayında tuttuğu görüldü.