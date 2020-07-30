Anket: Yıllık enflasyonun yüzde 12’ye doğru gerilemesi bekleniyor

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0.9 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise haziran ayındaki yüzde 12.62’den temmuzda yüzde 12.10’a gerilemesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reuters’ın 13 katılımcıyla yaptığı ankette temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon tahminleri yüzde 11.85 ila yüzde 2.37 bandında yer alıyor. Aylık enflasyonun yüzde 0.9 artış göstermesi beklenirken tahmin aralığı ise yüzde 0.66 – yüzde 1.10 bandında.

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Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, pandemi döneminde oluşan yeni dengeler çerçevesinde üretim hızının etkilenmesinin maliyet etkisi, buna ek olarak faizlerdeki düşüşün özel tüketim alanında yarattığı talebin enflasyonda etkili olduğunu belirterek içinde bulunduğumuz dönemin hedeflenen enflasyon patikasından da sapmaya neden olduğunu söyledi.

Sene sonu enflasyon beklentisinin yüzde 10 olduğunu fakat bu tahminde yukarı yönlü risklerin bulunduğunu belirten Erkan, “Temmuz enflasyonu, geçen yıl görülen yüksek artış nedeniyle yıllık bazda gerileyebilir” dedi.

Merkez Bankası (MB) da haziran ve temmuz toplantılarında enflasyona ilişkin risklere işaret ederek neredeyse bir yıldır sürdürdüğü para politikasındaki gevşemeye ara verdi ve politika faizini sabit tuttu.

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MB Başkanı Murat Uysal yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunda temmuz ayından başlayarak yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngördüğünü belirtti ve yıl sonu tahminini 1.5 puan artışla yüzde 8.9’a yükseltti.

“Talep yönlü dezenflasyonist etkilerin yılın ikinci yarısında daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz” diyen Uysal, “Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceğini öngörüyoruz” dedi.

Kurdaki sert değer kaybı ardından Ekim 2018’de yıllık enflasyon yüzde 25.24 ile son 15 yılın rekor seviyesini görmüştü. Yıllık enflasyon bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girdi ancak enflasyonda kalıcı tek haneye henüz ulaşılmadı.

Ankette 2020 yılsonu tahmin medyanı yüzde 10 olarak kaydedildi.

TL bu yıl dolar karşısında yaklaşık yüzde 14.6 değer kaybetti. Lira, kamunun 100 milyar doları aşan döviz arzı desteğiyle yaklaşık 1.5 aydır izlediği stabil seyiri bu hafta itibariyle 7 seviyesine doğru yükselişe bıraktı.

TÜİK temmuz ayı enflasyon verisini 4 Ağustos saat 10:00’da açıklayacak.