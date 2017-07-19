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Anket: ‘Üst düzey FETÖ’cüler var’ diyenler yüzde 64, adalete güvenmeyenler yüzde 73

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Yeniçağ gazetesinin Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık firmasının ‘darbe girişimi, Adalet Yürüyüşü, yeni parti arayışları ve dış politikaya toplumun bakışı’ başlıklarında yaptığı anketi paylaştı.

Fotoğraf: Reuters

Takan’ın ‘Saray’ın anketçisinden ‘yeni parti’ çıktı’ başlıklı yazısında aktardığı anket, 10-16 Haziran tarihlerinde, 30 büyükşehir, 25 il, 158 ilçede 5 bin 400 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı.

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“Bu soru aynı zamanda seçmene oy verdiğiniz partiniz sizi yeterince temsil ediyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 43’ü ‘yeni bir siyasi partiyi tercih edebileceğini’ yönünde yanıt verdi.

“TBMM de beni temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” diyenlerin seçmenlere göre oranları ise MHP yüzde 65, HDP 40, CHP yüzde 35, AKP yüzde 22 olarak sıralandı.

‘Ortada muhafazakar demokrat’

“Yeni kurulacak siyasi parti siyasi yelpazenin neresinde olmalıdır” sorusuna verilen cevap ise yüzde 42 oranında “Ortada muhafazakar demokrat bir parti” oldu.

Katılımcıların yüzde 64’ü “Üst bürokrasi ve milletvekilleri, belediye başkanları arasında ‘FETÖ’cü  olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna “Evet” derken, “Size göre halen bir darbe ihtimali var mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 41’i ‘Evet’, yüzde 44’ü ‘Hayır’ yanıtı verdi.

Adalete güven

Ankette “Herhangi bir nedenle yolunuz adliyeye düştüğünde hakkınızda adil karar verileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 73’ü ‘Hayır’ dedi.


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