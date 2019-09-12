Anket: Türkiye’de 10 kişiden sekizi Suriye politikasının değişmesini istiyor

CHP’nin elindeki ankete göre tüm partilerin seçmenleri hükümetin Suriye politikasını değiştirmesi yönünde yüzde 84 oranında ortak görüş bildirdi. Suriyeli sığınmacılara yönelik yüzde 77 oranında olumsuz algı var. Yüzde 73’lük kesim Suriyeli sığınmacıları ‘güvenlik tehdidi’ olarak görülüyor.

Bayrampaşa Otogarı’ndaki sığınmacılar. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP’lilerde yüzde 40

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre ‘Türkiye’nin Suriye politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusuna, katılımcıların yüzde 26.7’si ‘Başarılı’, yüzde 68’i ise ‘Başarısız’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 5.4’ü fikri olmadığını belirtti.

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Parti tabanlarına göre incelendiğinde AKP’ye oy verdiğini ifade edenlerin yüzde 51.1’i Türkiye’nin Suriye politikasını başarılı, yüzde 40.5’i başarısız buluyor. Bu oranlar MHP’ye oy verenlerde sırasıyla yüzde 18.7 ve yüzde 76.

CHP seçmeninin yüzde 88.5’i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 89’u, HDP seçmeninin de yüzde 93.9’u Suriye politikasını başarısız buluyor.

Anket kapsamında katılımcılara açık uçlu olarak ‘Şu ana kadar Suriye’deki krizden en çok hangi ülke zarar gördü’ sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 85’i en çok zarar gören ülkenin Türkiye olduğunu bildirirken, yüzde 5.3’ü Suriye yanıtını verdi.

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10 kişiden sekizi Suriyeli sığınmacı istemiyor

Fotoğraf: Reuters (Sığınmacı kampı)

Katılımcıların yüzde 81’i Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz görüş bildirirken, AKP tabanında olumsuz görüş bildirenlerin oranı yüzde 62.3. Bu oran CHP tabanında 90.7, MHP tabanında 94.7, HDP tabanında 97.3, İYİ Parti tabanında 86.9.

Katılımcıların yüzde 77’si Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların varlığından endişe duyarken, yüzde 20’si endişe duymuyor. AKP tabanının yüzde 63.9’u, CHP tabanının yüzde 87.1’i, MHP tabanının yüzde 87.7’si, HDP tabanının yüzde 85.6’sı, İYİ Parti tabanının yüzde 81.7’si ‘Evet, Suriyeliler bizi endişelendiriyor’ yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 73’ü Suriyeli sığınmacıları Türkiye için bir ‘güvenlik tehdidi’ olarak değerlendirdi. En yüksek oran 90.6 ile MHP seçmeninde. MHP’lileri yüzde 83.9’la CHP, 74.7’le İYİ Parti, yüzde 72.2’yle HDP, yüzde 61.7’yle AKP’liler izliyor.