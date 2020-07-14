Anket: Toplumun yarısından fazlası ‘Maddi durumum geçen yıldan kötü’ diyor

Gezici Araştırma Şirketi’nin anketine katılanları çoğu, maddi durumlarının bir önceki yıla göre daha iyi olmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre Kent Kültürü ve Demokrasi Derneği, araştırma şirketine ‘Kent Kültürü ve Demokrasi’ adıyla anket yaptırdı. Anket kapsamında 12 kentte 1126 kişiyle konuşuldu.

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Anketten öne çıkan bulgular şöyle:

*Pandemi döneminde hükümeti başarı bulanların oranı yüzde 51.1.

*Yüzde 42.8 hükümetin sosyal, ekonomi ve istihdam politikasını başarılı bulmuyor. Başarılı bulanların oranı yüzde 30.

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*Katılımcıların yüzde 32.2’si pandemi sürecinde belediyeleri başarılı bulurken, yüzde 46.6’sı kısmen başarılı, yüzde 21.2’si ise başarısız buldu.

*İktidarın muhalefet belediyelerine yönelik tutumuna ilişkin soruya katılımcıların yüzde 54.3’ü “Doğru bulmuyorum” dedi.

‘Durumum geçen yıla göre kötü’

*“Türkiye’nin en büyük sorunu nedir” yönündeki soruya 18-27 ve 28-43 yaş arası kişiler ‘ekonomi ve işsizlik’ yanıtını verdi.

*“Ekonomik durumunuzu nasıl ifade edersiniz” yönündeki soruya ankete katılanların yüzde 85’i ‘orta’ ya da ‘kötü-çok kötü’ olarak yanıt verdi.

*Katılımcıların yüzde 58’i ekonomik durumlarının bir önceki yıldan daha kötü olduğunu ifade etti.

*Araştırmaya katılan yaklaşık her beş kişiden biri kendisini yaşadığı kente ait hissetmiyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ı kendisini yaşadığı kente ait hissediyor.

*Yaş grubu arasındaki ilişki incelendiğinde, özellikle gençlerin yaşadığı kente kendisini ait hissetmeme oranının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu görüldü.

‘Hükümet depreme hazırlıksız’

*Yurttaşların yüzde 52.3’ü oturduğu evin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyor. Halkın yüzde 72’si depreme karşı hazırlıksız olduğunu ifade ederken hükümetin depreme hazırlıksız olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 79.3 olarak ortaya çıkıyor.

*Kentsel dönüşümün başarılı olup olmadığı yönündeki soruya ise yurttaşların yüzde 55.6’sı “Düzgün yürütülmüyor”, yüzde 15.9’u “Düzgün yürütülüyor” ve yüzde 15.6’sı ise “Konu hakkında bir fikrim yok” yanıtını verdi.

Bekar sayısı artıyor

*Katılımcıların yüzde 66.9’unun çocuğu var.

*Çocuğu olduğunu söyleyenlerden yüzde 45.8’i iki çocuk, yüzde 22’si üç çocuk, yüzde 18.6’sı ise tek çocuk sahibi olduğunu belirtti.

*2017 yılında bekarların oranının yüzde 24.6 iken yüzde 8.9’luk bir artışla yüzde 33.5’e çıktığı kaydedildi.

Gençlerin sığınmacılar konusunda kaygısı iş

*Ankete katılanların yüzde 65.4’ü sığınmacılara olumsuz, yüzde 26.6’ü ise olumlu bakıyor.

*Olumsuz bakanların yüzde 47.6’sı istihdamın olumsuz etkileneceğini söylerken, yüzde 31.1’i güvenlik sorunundan dolayı olduğunu belirtti.

*Özellikle 18-27 yaş arası genç nüfusun yüzde 62’si ucuz iş gücü oluşturacağı gerekçesiyle dışarıdan göç istemezken, yüzde 20’si ise güvenlik sorunu yaratacağını söyledi.

*44 yaş üstü bireylerin dörtte biri de güvenlik ve istihdamın yanı sıra kültürel yozlaşma kaygıları ile sığınmacıları istemediklerini vurguladı.