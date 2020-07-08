Anket: Sanayi üretiminin mayısta ‘corona’ etkisiyle yüzde 22.5 daralması bekleniyor

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, mayıs ayında corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik etkileriyle yüzde 22.5 ile sert daralması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın, altı kurumun katılımıyla düzenlediği ankete göre, sanayi üretiminde daralma beklentisi yüzde 16.6 ila yüzde 31.4 bandında yer alıyor.

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Türkiye’de sanayi üretimi, ekonominin resesyondan çıkmasıyla üst üste altıncı ayda da büyüme göstererek şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 artış göstermişti.

Ekonomi, 2018 yılındaki kur krizinden sonra üç çeyrek boyunca daraldıktan sonra 2019 üçüncü çeyrekte yüzde 0.9, dördüncü çeyrekte ise beklentilerin üzerinde yüzde 6 büyüdü. 2020’nin ilk çeyreğinde büyüme yüzde 4.5 olarak kaydedilerek beklentilerin altında kalmıştı.

Türkiye’de ilk ‘corona‘ vakasının tespitinin ardından mart ayının ikinci yarısından itibaren salgın sürecinde alınan tecrit önlemleri ile bir çok işyeri kapatılmış, bazı fabrikalar geçici olarak üretime ara vermişti.

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Sanayi üretim endeksi, virüsün yayılımını önlemek adına alınan tecrit önlemlerinin ekonomiye etkisinin belirgin olarak hissedildiği nisanda yüzde 31.4 gerileyerek beklentilerin çok üzerinde daralmıştı.

Salgının etkisinin hem iç piyasa hem dış piyasada belirginleştiği nisan ve mayıs aylarını kapsayan ikinci çeyrek, ekonomistler ve ekonomi yönetimi tarafından en kötü dönem olarak görülüyor. Haziran ayından itibaren ise tecrit önlemlerinin azaltılmasyla daralmanın durması bekleniyor. Ancak bunun ne hızda olacağı halen yakından takip ediliyor.

Reuters anketlerinde 2020 için daralma beklentisi yüzde 1.3’ten yüzde 0.75’e geriledi. Ekonomi yetkilileri salgın sonrasında ise bu yılın sınırlı da olsa pozitif bir büyüme ile tamamlanabileceğini öngörüyorlar.

TÜİK mayıs ayı sanayi üretimi verilerini 13 Temmuz saat 10:00’da açıklayacak.