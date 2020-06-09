Anket: Sanayi üretiminde nisanda yüzde 17’lik daralma bekleniyor

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisan ayında corona virüsü salgınının ekonomik etkilerinin belirginleşmesiyle birlikte yüzde 17 daralması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın yedi kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre sanayi üretiminde daralma beklentisi yüzde 9.5 ile yüzde 28 bandında yer alıyor.

Reklam

Türkiye’de sanayi üretimi, ekonominin resesyondan çıkmasıyla üst üste altıncı ayda da büyüme göstererek şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 artmıştı.

Sanayi üretiminde mart ayında yüzde 2’ye yakın artış beklenirken salgının yol açtığı ekonomik faaliyetteki yavaşlama sebebiyle endeks yüzde 2 daralmıştı.

Ekonomi, 2018 yılındaki kur krizinin ardından çeyrek boyunca daraldıktan sonra 2019 üçüncü çeyrekte yüzde 0.9, dördüncü çeyrekte ise beklentilerin üzerinde yüzde 6 büyüdü. 2020’nin ilk çeyreğinde büyüme yüzde 4.5 olarak kayda geçerek beklentilerin altında kalmıştı.

Reklam

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının tespiti ardından mart ayının ikinci yarısından itibaren salgın sürecinde alınan tecrit önlemleri ile birçok işyeri kapatılmış, bazı fabrikalar geçici olarak üretime ara vermişti.

İkinci çeyreğin ilk ayı olan nisan itibariyle salgının etkisinin belirginleşmesi öngörülüyor. Hem ekonomistler hem de ekonomi yönetimi 2020’nin en kötü döneminin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte görüleceğini, özellikle nisan ve mayıs aylarında en belirgin daralmaların yaşanacağını belirtiyorlar. Haziran ayından itibaren ise tecrit önlemlerinin azaltılmasyla daralmanın durması bekleniyor. Ancak bunun ne hızda olacağı halen yakından takip ediliyor.

Reuters anketlerinde 2020 için daralma beklentisi yüzde 1.3’ten yüzde 0.75’e geriledi. Ekonomi yetkilileri salgın sonrasında ise bu yılın sınırlı da olsa pozitif bir büyüme ile tamamlanabileceğini öngörüyorlar.

TÜİK nisan ayı sanayi üretimi verilerini 12 Haziran saat 10:00’da açıklayacak.