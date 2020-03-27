Anket: Salgın, araç parçası tedarik sektöründe 100 bin çalışanı etkileyecek

Yaklaşık 460 üreticiyle Türkiye motorlu araç parça tedarik sektörünün neredeyse tamamını temsil eden Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Sektörü (TAYSAD) tarafından yapılan ankete göre 200 bin çalışandan 100 bine yakını yeni tip corona virüsü önlemlerinden etkilenecek.

Fotoğraf: Reuters

Ankete katılan şirketlerin yüzde 32’si salgının yarattığı problemlerin sekiz ila 10 hafta süreceğini düşünüyor.

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Salgının iş hacmine 10 haftadan uzun etki edeceğini tahmin edenlerin oranı yüzde 26.

30 Mart-5 Nisan’da haftalık üretim temposunun yüzde 32’ye kadar düşmesi, nisan içinde kademeli artarak yüzde 62’ye çıkması öngörülüyor.

En büyük sorun olarak yüzde 93 ile iş ve ciro kaybı; görülüyor; sonra çalışan motivasyonu geliyor.

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İthal malzemenin geç gelmesi üretim aşamasında en büyük sorun.

Tedarikçilerin yüzde 63’ü İŞKUR çalışma ödeneğine başvururken, TAYSAD üyeleri kısa çalışma ödeneğiyle ilgili altyapı eksikliğinden endişeli.

Salgının etkisi üç ay içinde bitse bile ekonomik etkilerinin en az bir yıl süreceği, tedarikçilerin Eximbank kredisiyle desteklenmesi gerektiği düşünülüyor.

Vestel, Oyak Renault, Isuzu, Otokar, Ford Otosan ve Toyota üretime ara verdiğini duyurmuştu.