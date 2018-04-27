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Yaramazlara biraz batar!

Anket kulisi: Hakkari’de İYİ Parti yüzde 20

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Hakkari’de yapılan kamuoyu yoklamasında İYİ Parti’ye oy vereceğini belirtenlerin oranının yüzde 20 çıktığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Bugünkü yazısında İYİ Parti’nin Hakkari’de yaptırdığı kamuoyu araştırmasınının sonuçlarını paylaşan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “Sonuç şaşırtıcı oldu. Yeniden anket yapıldığında da benzer bir sonuç elde edildi” dedi.

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HDP’de görev almış bazı isimlerin İYİ Parti’ye kaydığını belirten Öztürk, “Karadeniz’de, Güneydoğu’da, Trakya’da, batı illerinde de hareketli olan İYİ Parti’nin, Erzurum, Erzincan, Yozgat, Kastamonu gibi illerde istenilen çıkışı henüz yakalayamadığı, buralarda halen AKP’nin çok etkili olduğu konuşuluyor” diye yazdı.

Öztürk şöyle devam etti: “Gönlü İYİ Parti’de olup da bu partiye katılamayan belediye başkanları var. Bunlar hakkında savcılığa gönderilen ve orada bekletilen dosyalar bulunuyor. Başkanın, partisinden istifa etmesi halinde, o dosyaların işleme konulacağı baskısı olduğu belirtiliyor. Açıkçası, korku her yere uzanmış durumda.” 

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