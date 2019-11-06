Anket: KKTC halkı iki devletli çözüm istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan ankete göre halkın çoğu iki devletli çözüm istiyor; ayrıca Türkiye’nin garantörlüğünün aynen devam etmesi ve Türk askerinin adada kalmasından yana.

Mustafa Akıncı: DHA (Arşiv)

Gezi Araştırma Şirketi tarafından KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konularla ilgili seçmen davranışlarını ölçmek üzere 26-28 Ekim tarihleri arasında anket yapıldı. 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4 bin 267 katılımcı üzerinden yürütülen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Ankete katılanların yüzde 74,4’ü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklamalara katılmadığını ifade etti.

Akıncı, harekata ilişkin diplomasinin devreye girmesi gerektiğini belirtip şunları söylemişti: “Daha önce de söyledim; 1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir.”

Ankara ise bu açıklamalara tepki göstermiş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1974’teki mücadeleyle Barış Pınarı Harekatı’nın aynı ruhla yapıldığını kaydederek Akıncı’nın açıklamasının ‘tarih bilinci ve bilgiden yoksun’ olduğunu savunmuştu.

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‘Halk Rumlar’ın çözüm istemediğini düşünüyor’

Halkın yüzde 83,2’si de Türkiye’nin garantörlüğünün aynen devam etmesi gerektiğini belirtti. Halkın yüzde 78,6’sı da Kıbrıs’ta yeni fikirlerin konuşulmasına sıcak bakıyor ve ‘iki devletli çözüm’ istiyor.

Halkın yüzde 60,5’i Kıbrıs görüşmelerinde taviz verildiğini savunuyor, yüzde 87,1’i ‘Rumlar çözüm istemiyor’ derken sadece yüzde 7,8’i Rumların bir çözüm istediğine inanıyor.

‘Yüzde 83 garantörlüğün devamından yana’

Yüzde 85,5’lik kesim ‘Türk askeri kalsın’ diyor. Yüzde 9,2’lik kesim ‘Gitsin’, derken yüzde 5,3’ü kararsız.

Kıbrıs’ta varılacak bir çözümde halkın yüzde 83,2’si ‘Garantörlük aynen devam etmeli’, yüzde 3,7’si ‘İptal edilsin’, yüzde 3,9’u da ‘AB ve BM garantör olsun’ görüşünde.

‘Halk Akıncı’nın harekat açıklamalarını doğru bulmadı’

Anket değerlendirmesinde; “Halkın önemli bir oranı Akıncı’nın Barış Pınarı harekâtı ile ilgili çok geç açıklama yapmasını ve harekâtı farklı ifadelerle tanımlamasını doğru bulmadı” deniliyor.

‘Nisan 2020 seçimlerinde kime oy verirsiniz’ sorusuna yüzde 33,9’luk kesim Başbakan Ersin Tatarı, 28,2’si Akıncı’yı, yüzde 19,7’si de ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’ı işaret etti.