Anket: Kararsızlar dağıtılınca ‘cumhur ittifakı’ yüzde 44.1

MAK Araştırma’nın yeni anketi, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 50’yi geçemiyor.

Fotoğraf: Reuters

Anket için 30 büyükşehir 51 kentte 2 bin 850 kişiyle görüşüldü. Bu kişilerin yüzde 54.5’i erkek, yüzde 45.5’i kadındı. Yüzde 27’si 18-25, yüzde 28’i 25-35, yüzde 23’ü 35-45, yüzde 21’i 45-65, yüzde 1’i de 65 yaş üstüydü.

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Katılımcıların yüzde 36’sı 2018’deki seçimde AKP’ye oy vermiş. CHP’lilerin oranı yüzde 20’de kalırken, oy kullanmayanların oranının yüzde 18 çıkması dikkat çekti.

Yeni bir genel seçimde seçmenlerin yarısı aynı partiye oy verecek. Ancak her üç kişiden biri başka bir partiye oy verecek.

‘Yarın seçim olsa’ AKP’ye oy vereceklerin oranı yüzde 32.2 çıktı. CHP yüzde 22.5, İYİ Parti yüzde 12.3 olarak kayda geçti. HDP, MHP, Gelecek, DEVA ve Saadet partileri baraj altında.

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Kararsızlar şirket tarafından dağıtıldığında AKP ile MHP’nin toplamı yüzde 44.1’e yükseliyor.

Araştırmanın diğer sonuçları şöyle: