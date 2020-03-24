Anket: İşini kaybetmekten endişe edenlerin oranı virüsten korkanlardan fazla

Anket çalışmasına göre işini kaybetmekten endişe duyanların oranı corona virüsünden endişelenenlerin oranında fazla.

Dünya gazetesi için StratejiCo. ve ERA işbirliğinde hazırlanan araştırma yayınlandı.

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Bir önceki haftaya göre insanların corona virüsü hakkındaki bilgi düzeyinde yüzde 14’lük artış olduğu görüldü. Geçen hafta ankete katılanların yüzde 65’i hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söylerken 19-21 Mart döneminde bu oran yüzde 79’a çıktı.

Son bir haftada, corona virüsü salgınından dolay endişeli olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 37’den yüzde 63’e yükseldi.

Hükümetin aldığı önlemleri yeterli bulan katılımcıların oranı yüzde 56 olurken, katılımcıların yüzde 26’sı alınan önlemlerin yetersiz olduğu görüşünü paylaştı.

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19-21 Mart arasında araştırmaya katılanlar mevcut durum ve kısıtların ortalama dört ay süreceği görüşünde. Üç büyük ilde yaşayanların, 18- 35 yaş arası katılımcıların ve çalışanların süre tahmininin, diğer katılımcılara göre daha yüksek olduğu kaydedildi.

Kriz planı yok

Çalışan katılımcıların yanıtlarına göre kriz planı olan işletmelerin oranı yüzde 46 olarak belirlendi.

İş yerlerinin uzaktan çalışmaya hazırlığı sorusuna verilen yanıtlarda ‘hiç hazırlıklı değil’ diyenlerin oranı bir hafta öncekine göre iki kat artarak yüzde 38 oldu. Toplamda ise çalışanların yüzde 56’sı iş yerlerinin hazırlıksız olduğunu ifade etti. İş yerlerinin uzaktan çalışmaya hazır olduğunu düşünenlerin sayısı ise önceki hafta gibi yüzde 26’da kaldı.

Kriz planı olan işletmelerin yüzde 47’si uzaktan çalışmaya hazırken, kriz planı olmayan işletmelerin yüzde 82’sinin uzaktan çalışma modeline hazır olmadığı ortaya çıktı.

Çalışan katılımcıların yüzde 56’sı uzaktan çalışmayı tercih edeceğini söylerken, bu şekilde düşünenlerin haftalık artışı yüzde 15 oldu. Önceki hafta bunu tercih edenlerin oranı yüzde 41 olarak kaydedilmişti.