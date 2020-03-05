Anket: İki kişiden biri İdlib’de asker bulundurmayı gerekli görmüyor

Metropoll Araştırma’nın şubat ayı anketine katılanların yüzde 48.8’i Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin İdlib kentinde asker bulundurmasını gerekli görmüyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Şirketin her ay düzenlediği ‘Türkiye’nin Nabzı’ başlıklıçalışmada ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de bulunması Türkiye için bir gereklilik midir’ sorusuna katılımcıların yüzde 30.7 “Evet” yanıtını verdi.

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Katılımcıların yüzde 20.5’i soruya yanıt vermedi.

Suriye hükümetine bağlı güçlerin 27 Şubat’taki saldırısında 34 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından TSK ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlatmıştı. Bölgeye çok sayıda asker ve mühimmat sevk edilmişti.

Ankette, İdlib’deki saldırıların sonucu olarak hükümetin sığınmacılara yönelik başlattığı ‘açık kapı politikası’ ve genel olarak halkın sığınmacılara yaklaşımı da ele alındı.

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Hükümetin sığınmacıların sınır geçişlerine engel olmayacağını duyurmasından sonra binlerce kişi sınıra doğru harekete geçmişti.

Ankete göre katılımcıların yüzde 70.5’i sığınmacıların ekonomiye zarar verdiğini savunuyor.

Katılımcıların yüzde 60’i sığınmacıların Suriye’deki savaştan sonra ülkelerine dönmeyeceğini düşünürken, yüzde 76.6’sı sığınmacılara Türk vatandaşlığı verilmemesi gerektiğini ifade ediyor.