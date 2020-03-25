Anket: Her iki kişiden biri ‘corona’ya önlem almamış, yakında biteceğine inanıyor

Anket çalışmasına göre Türkiye’de de görülen yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle her dört kişiden biri ruh sağlığı sorunları yaşamaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde 18 -19 Mart tarihlerinde 1068 kişiye ulaşarak yaptığı ‘corona’ çalışmasını yayınladı.

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Katılımcıların yüzde 92.4’ü corona virüsünü duyduğunu, yüzde 7.6’sı haberdar olmadığını belirtti.

Katılımcıların yarısı stok yapmış

Katılımcıların yüzde 52.4’ü fazladan yiyecek ve ilaç gibi malzemeler stokladığını ifade ederken, yüzde 35.2’si normal alışverişine devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık her 10 katılımcıdan dördü halen herhangi bir tedbir almadığını kaydetti.

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Tedbir almayanlar ‘kısa süre sonra virüse çözüm bulunacağı’ görüşünün yanı sıra, ‘virüsten etkilenmeyeceği’ ya da ‘zaten günlük yaşamında sosyal izolasyonu koruduğu’ gerekçelerini sundu.

Katılımcıların büyük çoğunluğu virüsten korunmak için herhangi bir yere taşınmadığını ifade ederken, yazlık ya da köy evi gibi kalabalıktan uzak ikinci bir alternatifi olanların bir bölümü ise evlerindeki en azından çalışmayan, emekli ya da 65 yaş üstü bireylerin bu alternatifleri değerlendirdiklerini belirtti.

10 kişiden yedisi hükümetin tedbirlerini beğeniyor

Hükümetin aldığı tedbirlerden katılımcıların yüzde 70.8’i memnun kaldığını ifade etti. Yüzde 20.8’i ise memnun olmadığını, yetersiz bulduğunu ya da kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik herhangi bir tedbir alınmadığını söyledi.

Katılımcıların büyük kısmının virüsten korunmayı sağlayacak bilgileri edindiği iletişim mecraları arasında ilk sırada sosyal medya yer aldı. İkinci sırada görsel medya, üçüncü sırada ise gazete, dergi gibi yazılı medya yer aldı. Katılımcıların yüzde 14.2’si virüs sonrası sosyal medyada hesap açtığını söyledi.

Çözüm bulunacağını düşünüyor

Katılımcıların yarısı, yakın zamanda salgına karşı çözüme ulaşılacağını düşünürken, 10 kişiden dördü buna katılmıyor. Yüzde 8.8’in ise fikri yok.

Her dört kişiden biri salgın sonrasında ruh sağlığı sorunları yaşamaya başladığını söylerken, yüzde 68.7’si endişesinin olmadığını ifade etti.