Anket: Ekonomistlerin görüşü, Albayrak’ın ‘pozitif büyüme’ beklentisiyle uyuşmuyor

Türkiye ekonomisinin ‘corona’ salgını nedeniyle 2009’dan bu yana ilk defa bu yıl yüzde 3.4 daralması beklenirken ekonominin 2021’de ise yüzde 4.1 büyümesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters anketine katılan 48 ekonomistin tahminlerinin medyan (ortanca) değerine göre, gayrı safi yurt içi hasıla (GSYH) bu yılın tamamında yüzde 3.4 daralma yönünde.

Reklam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan 2021-2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan’da salgından toparlanan ekonominin bu yılı yüzde 0.3 büyüme ile tamamlayacağını, 2021 yılında ekonominin yüzde 5.8 büyüyeceğini öngördü.

Ankete göre GSYH’nin gelecek yıl ise yeniden büyümeye geçerek yüzde 4.1 artış göstereceği tahmin ediliyor. Bu beklenti de hükümetin yüzde 5.8 öngörüsünün oldukça altında.

‘İkinci dalgaya bağlı’

Ekonomik görünümün olası ikinci bir ‘corona’ dalgasının yaşanıp yaşanmayacağına bağlı olduğunu ifade eden Credit Suisse analisti Berna Bayazıtoğlu, şöyle konuştu:

Reklam

“Yakın dönemin ötesindeki toparlanma, şirketlerin bilançolarının bu dönemde daha da bozulması ve politikaların güvenilirlik/görünürlük eksikliği gibi Türkiye özelindeki unsurlardan kaynaklanan belirsizliklere de bağlı olacak.”

Türkiye ekonomisi son olarak küresel finansal krizin ardından 2009 yılında yüzde 4.7 oranında daralmıştı. Bunu takiben 2010-2018 döneminde ise küresel düşük borçlanma maliyetlerinden güç bulan inşaat yatırımlarının desteğiyle her yıl ortalama yüzde 5’in üzerinde büyüdü.

Ancak ABD ile ilişkilerdeki gerilim ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığının azaldığı endişeleriyle tetiklenen 2018 kur krizi sonrasında art arda üç çeyrek daralma kaydetti. Ekonomi geçen yılın tamamında ise yüzde 0.9 büyüme kaydetti.

Enflasyon beklentileri

Son aylarda yüzde 12’ye yakın seyreden yıllık enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 12.1’e yükseldikten sonra gelecek yıl sonunda yüzde 10.7 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Reuters anketinde enflasyonun 2022 sonunda yüzde 9.7’ye gerilemesi beklenirken tüm tahminler YEP’ten daha yüksek seviyelerde.

MB’nin temmuz ayında açıkladığı 2020 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 8.9 seviyesinde. Banka ay sonunda tahminlerini güncelleyecek.

Ankette cari açığın GSYH’ya oranı ise bu yıl yüzde 3.8 önümüzdeki yıl yüzde 3 tahmin edildi.