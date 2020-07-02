Anket: ‘Cumhur’ yüzde 47, CHP’li başkanlar başarılı, Erdoğan’dan sonra Akşener

Ankete göre halkın yarısından çoğu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini desteklemezken, Covid-19 salgınından sonraki en büyük sorunun hayat pahalılığı ve yoksulluk olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: Reuters

Korkusuz’dan Ahmet Takan’ın aktardığı AREA Araştırma’nın anketi 12 büyükşehirden 2 bin 220 kişinin katılımıyla 24-27 Haziran tarihleri arasında hazırlandı.

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AKP yüzde 37, CHP yüzde 24

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen yanıtlara göre dağılım şu şekilde: yüzde 37 AKP, yüzde 24.6 CHP, yüzde 11 İYİ Parti, yüzde 10.5 HDP, yüzde 10.1 MHP, yüzde 3.3 DEVA, yüzde 1.2 SP, yüzde 1.2 Gelecek Partisi, yüzde 1.2 diğer

Bu dağılıma göre AKP ve ve MHP’nin toplam oyu yüzde 47.1.

Erdoğan’dan sonra Akşener

“Aşağıda belirtilen siyasi liderlerle ilgili genel kanaatiniz nedir” sorusunda ise yüzde olumlu değerlendirmelere göre dağılıma bakıldığında 51.9’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta gelirken, onu yüzde 35.7’yle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüzde 32.4’le MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli izledi.

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Bahçeli’den sonra ise yüzde 27.4’le DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yüzde 27.4’le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 21’le Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ve yüzde 16.2’yle HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş geldi. Katılımcılar birden çok seçeneği işaretleyebildi.

Ekonomi politikaları başarısız

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin genel olarak performansını nasıl buluyorsunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 36.8’i “Başarılı”, yüzde 54.2’si “Başarısız” yanıtını verirken, yüzde 9’u ise fikir belirtmedi.

Katılımcılara “Hükümetin ekonomi politikasını nasıl buluyorsunuz” diye sorulduğunda, yüzde 30.2’si “Başarılı”, yüzde 63’ü “Başarısız” derken, yüzde 6.8’lik kısım ise değerlendirmede bulunmadı.

Soylu başarılı, Albayrak başarısız

Ankette bakanların performansları da soruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın performansından memnun olanların oranı yüzde 27.3 iken, bakanın performansının başarısız olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 60.7. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 12.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun performansını ise yüzde 59.4 başarılı bulurken, yüzde 30.8 başarısız buldu. Değerlendirme yapmayanların oranı 9.8

‘Corona’dan sonra ekonomi

Ankette katılımcılara Türkiye’nin Covid-19 dışındaki en önemli sorununun ne olduğu sorulduğunda, yüzde 47.5’lik bir kesim ekonomi, hayat pahalılığı ve yoksulluk derken, yüzde 21’lik kısım işsizlik, yüzde 4.1’lik kesim ise eğitim sistemindeki sıkıntıları ve eğitimsizliği işaret etti.

İmamoğlu başarılı

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin başkanlarının performansları da değerlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun performansının başarılı olduğunu düşünen İstanbulluların oranı yüzde 54.7 iken, başarısız olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 34.9. Değerlendirmede bulunmayanların oranı da yüzde 10.3.

Türkiye genelinde ise İmamoğlu’nun performansını olumlu yönde değerlendirenlerin oranı yüzde 49.8 iken, olumsuz düşünenlerin oranı 39.5. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 10.7

Yavaş’ın performansı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın performansını ise Ankaralıların yüzde 60.5’lik bir kesimi başarılı, yüzde 30.2’lik kesimi ise başarısız olarak değerlendiriyor. Fikrini belirtmeyenlerin oranı 9.3.

Türkiye genelinde ise Yavaş’ın başarılı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 56, başarısız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 20.4. Değerlendirmede bulunmayanların oranı 23.6.

Akşener’in ‘millet kürsüsü’

Akşener’in ‘millet kürsüsü’ uygulamasını destekleyenlerin oranı yüzde 55.4, desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 29. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 15.6.

HDP’yle işbirliği

‘Cumhur ittifakı’nın, ‘millet ittifakı’nın HDP ile gizli ittifak yaptığı yönündeki iddialarının doğru olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 32 iken, gerçeği yansıtmadığını düşünenlerin oranı yüzde 43.9. Fikir belirtmeyen kesimin oranı yüzde 24.1

‘Babacan yükselişte’

Anket sonuçlarını değerlendiren AREA yönetim kurulu başkanı Murat Karan, ekonomik ve işsizliğin ülke sorunları arasında hala en üst sırada yer aldığını belirtti.

Ayrıca Karan DEVA Partisi (yüzde 3.3) ve Gelecek Partisi’nin (yüzde 1.2) oy oranlarının yüzde 4.5 seviyesine yükseldiğine işaret ederek, Babacan’la ilgili olumlu kanaatin yükseldiğini, DEVA’nın seçmenlerin ikinci parti tercihi olarak kendini göstermeye başladığını ifade etti.