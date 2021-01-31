Anket: Boğaziçi mezunlarının yüzde 1’i bile rektör atamasını desteklemiyor

Bağımsız bir araştırmaya göre Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının yüzde birinden azı rektör atamasını uygun buluyor.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler sürüyor.

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New York Üniversitesi’nden Dr. Didem Türkoğlu’nun düzenlediği ankete katılan 1131 Boğaziçi Üniversitesi mezunu arasında, üniversite rektörlerinin belirlenmesinde cumhurbaşkanı atamasının en doğru yöntem olduğunu düşünenler yüzde 0.4. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından atanmasının en doğru yöntem olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 0.4.

1131 katılımcının çoğun, ‘çevrimiçi veya çevrimdışı bir tepki vermemiş olsa dahi protestolarda onaylamadıkları bir durum olmadığını’ belirtti.

Katılımcıların yüzde 54.9’u üniversitelerde rektörlerin tüm bileşenlerin seçimiyle göreve gelmesinin en doğru yöntem olduğunu düşünüyor. Bu grubu yüzde 34 ile akademik personelin rektörleri seçmesini düşünenler takip ediyor.

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Kadınların yüzde 58’i rektörlerin üniversitelerin tüm bileşenleri tarafından seçilmesini isterken, erkeklerde bu oran yüzde 49.