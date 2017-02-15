Anket: Almanların yüzde 64’ü Merkel’in yeniden başbakan olmasını istemiyor

Almanya’da yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek seçimler öncesi yapılan son anket halkın yüzde 64’ünün 12 yıldır koltuğunu koruyan Angela Merkel’i artık başbakan olarak görmek istemediğini ortaya koydu.

Russia Today’de yer alan habere göre Alman seçmenin üçte ikisi Merkel’in başbakanlığından hoşnutsuzluğunu dile getirirken yüzde 42’lik bir kesim de Merkel’in ‘kesinlikle’ yeniden seçilmesinin karşısında yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 22’si ise ‘mümkünse’ yeni bir liderden yana.

Merkel’e yüzde 8’lik bir kesim ‘her koşulda’ destek sunarken ‘Merkel’in yeniden seçilmesi belki de en iyisi’ diyenlerin oranı ise yüzde 19.

Hıristiyan Birlik’in Merkel liderliğinde seçimleri kazanabileceğini düşünen yüzde 19’luk dilime karşın ankete katılan seçmenlerin yüzde 35’i ise Birlik’in Merkel’le kaybedeceğini düşünüyor.

Bu ay başında yapılan bir anket, Sosyal Demokrat Parti’nin, Hıristiyan Birlik’in önüne geçtiğini göstermişti.