Anket: Af istenmiyor, ABD sevilmiyor, birikim yapılamıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar” sözleri, Adalet Bakanı’na karşı, medyada örgütlü bir grubun harekete geçtiği yorumlarına neden oldu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gül’ün ‘sosyal medyada FETÖ ile mücadele zaafı yorumlarına karşı cevap verdiğini’ öne sürerken, HDP milletvekili Ahmet Şık, ‘Davutoğlu’na darbe yapanların şimdi de Abdülhamit Gül’ü hedef aldığını’ yazdı.