Anket: Af istenmiyor, ABD sevilmiyor, birikim yapılamıyor

Türkiye’de 10 kişiden yedisi af çıkmasına karşı. 10 kişiden altısı ABD ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğini yanlış buluyor. 10 kişiden ancak üçü birikim yapabiliyor.
KONDA araştırma şirketinin raporunda incelenen 14 ayrı güncel konu başlığının sonuçları şöyle:
- Af yasası çıkarılması: Yüzde 74 – uygun değil
- ABD ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği: Yüzde 63 – uygun değil
- Türkiye’nin AB üyeliği: Yüzde 51 – uygun
- Bedelli Askerlik: Yüzde 54 – uygun değil
- Vücutta dövme: Yüzde 95 – yok
- Erdoğan’ın dış politikası: Yüzde 64 – Ülkeyi tehlikeye atmıyor
- Kanun Hükmünde Kararnameler: Yüzde 46 – Hayatımı etkilemiyor
- NATO üyeliği: Yüzde 58 – uygun
- ÖSYM’ye güven: Yüzde 56 – güvenilmiyor
- Rusya ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği: Yüzde 56 – uygun
- Menemen soğanlı mı olur soğansız mı: Yüzde 62 – soğanlı
- Türkiye hangi ülkeye benzemeli: Yüzde 47 – Avrupa ülkeleri
- Ülke için en yakın tehlike: Yüzde 40 – iç savaş
- Yüzme bilme: Yüzde 51 – bilmiyor
‘Türkiye’deki ekonomik kriz algısı’ temalı bölümdeki ‘Birikim yapıyor musunuz?’ sorusuna ise yüzde 74 oranında ‘Hayır’ yanıtı verildi.
Devlet yüksek gelirlileri vergilendirmeli, Almanya havaalanını kıskanıyor, dünyayı beş büyük aile yönetiyor
Devletin eşitsizliği azaltmak için yüksek gelir sahiplerini vergilendirmesini savunanların oranı yüzde 77, devletin ekonomiye karışması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 61.
Almanya’nın, yeni yapılan İstanbul Havaalanı’nı kıskandığını düşünenlerin oranı yüzde 48. ‘Bilmiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 19. Yüzde 34’lük kesim de kıskanmadığını düşünüyor.
Türkiye’deki Suriyelilerin kendilerinden daha iyi koşullarda yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 66, tersini düşünenlerin oranı yüzde 21.
Dünyayı beş büyük ailenin yönettiğini düşünenlerin oranı yüzde 48. Yüzde 23’lük kesim bu görüşe katılmıyor.