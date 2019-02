Ankesörlü telefondan kendi cep telefonunu arayan askere ‘FETÖ’cü suçlaması

Kaybettiği cep telefonunu bulmak için ‘FETÖ’ mensuplarının kullandığı ankesörlü telefondan kendi numarasını çevirip ulaşamayan uzman çavuş gözaltına alındı. 13 saniye konuştuğu ev arkadaşı astsubay ise tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

‘FETÖ’ üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasında, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduğu belirlenenlere yönelik soruşturmalar sürüyor.

Reklam

Bu kapsamda ilginç bir yargı kararına imza atıldığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Can Özçelik’in haberine göre uzman çavuş A.T. altı yıl önce, kaybolan telefonunun yerini tespit etmek için ankesörlü telefondan kendi numarasını çevirdi. Yanıt veren olmayınca A.T., ev arkadaşı astsubay C.A’yla konuştu.

Reklam

Bu aramalar yıllar sonra soruşturma konusu oldu. Zira söz konusu ankesörlü telefon ‘FETÖ’ mensupları tarafından da kullanılmıştı. Şüpheli A.T. ve C.A.’nın ‘FETÖ’cülerin kullandığı ankesörlü telefondan birer kez arandığı tespit edildi. Tespit tutanağında ankesörden A.T.’nin numarasının arandığı ve görüşme yapılmadığı, C.A. ile 13 saniyelik bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, arkadaşı C.A. tutuklandı ancak tutuklanma gerekçesi paylaşılmadı.



Avukat İbrahim Erdoğan, tutuklanan müvekkili C.A., için tahliye talebinde bulunduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “…FETÖ ile mücadelenin etkili ve sonuç verici olması için soruşturma makamlarının delilleri çok daha iyi değerlendirerek suçlu, suçsuz ayrımını hatasız bir biçimde yapması gerekmektedir.”