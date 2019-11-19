Ankesör soruşturması sürüyor: 82’si muvazzaf, 133 kişiye gözaltı kararı

İzmir’de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasında yer aldığı belirtilen 82’si muvazzaf, 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 44 ilde operasyon başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Şüphelilerin, örgütün ‘mahrem imamları’ tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandığının tespit edildiği belirtildi.

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Şüpheliler arasında muvazzaf üç albay, beş binbaşı, beş yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve üç uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen iki albay, iki yarbay ve üç yüzbaşının bulunduğu kaydedildi.

Operasyonun devam ettiği, adreslerde aramaların sürdüğü bildirildi.