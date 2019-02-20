Ankesör soruşturması büyüyor: TSK’da 7.5 milyon arama incelemede

TSK’daki ‘FETÖ‘ operasyonları çerçevesinde askerlerin 7.5 milyon ankesörlü telefon görüşmenin incelenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde ‘FETÖ imamları’ tarafından 2010-2018 yılları arasında sabit ve kontörlü hatlarla aranan askerlerle yapılan 7.5 milyon görüşme kaydı masaya yatırıldı.

Bu aramaların Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin ankesörlüden yapıldığı belirtilirken, bunlardan 477’sinin Ankara’daki büfe ve sabit telefondan yapılan görüşmeler olduğu öğrenildi.

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Soruşturmadaki amacı TSK’de görevli askerlerin ankesörlü telefonlarla yaptığı 7.5 milyon görüşmeden ne kadarının ‘FETÖ görüşmesi’ olduğunu tespit edilmek. Ankesörlü arama soruşturmasına takılan asker sayısının ise oldukça büyük olduğu, ancak bunun açıklanmasının ‘devletin güvenliğine zarar vereceği’ gerekçesiyle sır gibi saklandığı belirtildi.

Ardışık arama şüphesinin 10 kriteri

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Başsavcılık, ankesörle aramanın mahrem imam araması olup olmadığını belirlemek için 10 kriter belirledi. Buna göre ankesörlü telefondan aynı rütbeden veya bir alt rütbeden birden fazla asker aranması varsa bunu FETÖ araması olarak kabul eden savcılık, aramanın periyodik olup olmadığına bakıyor. Ankesörlü telefondan belirli zaman aralıklarından örneğin 15 günde bir asker araması yapılıp yapılmadığı inceleniyor. Ankesörlü telefondan aynı asker en az beş kez aranmışsa bu şüpheli olarak görülüyor. Bazı aramalarda, imamın sorumlu olduğu askerleri ararken önce son iki rakamı bilerek yanlış tuşladığı ve 2-3 saniye süren bir arama gerçekleştirdiği, ardından ise doğru numarayı girerek görüşme yaptığı belirtildi.