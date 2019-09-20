Ankesör soruşturması: 74 muvazzaf askere ‘FETÖ’den gözaltı kararı

İstanbul başsavcılığınca ‘FETÖ’nün TSK yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, ikisi uzman personel 72’si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

2019 yılının şubat ayında, TSK’daki ‘FETÖ’ operasyonları çerçevesinde askerlerin 7.5 milyon ankesörlü telefon görüşme kaydının ne kadarının ‘FETÖ görüşmesi’ olduğunu tespit etmek için Ankara başsavcılığı tarafından çalışma başlatılmıştı.

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Şüphelileri yakalamak için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 25’inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda, yedisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 10’unun Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 30’unun Jandarma Genel Komutanlığı’nda ve ikisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenildi.