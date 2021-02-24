Ankesör soruşturması: 103 muvazzaf askere ‘FETÖ’den gözaltı

İzmir merkezli 47 ilde ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün ‘mahrem imamlarıyla’ ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 103’ü muvazzaf 148 kişiden 130’u yakalandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İzmir başsavcılığının, yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak (asker şahıs veya sivil şahıslarla ardışık, periyodik, kısa süreli aranmalar) ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olan, ayrıca bir kısmı hakkında itirafçı ifadesi gibi başka deliller bulunduğu belirtilen 103’ü muvazzaf 148 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Ekiplerce İzmir merkezli 47 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 130 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 12’sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 18’inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 38’inin Jandarma Genel Komutanlığına, 19’unun Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi. Şüphelilerin 14’ünün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Şüpheliler arasında bir albay, üç binbaşı, sekiz yüzbaşı, 31 üsteğmen, 66 astsubay, 25 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu belirtildi.

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Ayrıca İzmir başsavcılığınca kuvvet komutanlıklarıyla ‘ortak veri paylaşımına’ dayalı çalışma yapıldığı belirtildi.

Bu yöntem yoluyla 13 Ekim 2020 ve 19 Ocak 2021 tarihleri aralığında yapılan üç eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 618’i muvazzaf 652 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

İdari yönden değerlendirilmesi amacıyla İzmir başsavcılığınca delillerin birleştirilmesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderilen 2 bin 432 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 623 ‘iltisaklı personelin’ ihracı sağlandığı ifade edildi.

Diğer dosyaların incelenmesine devam ediliyor.