Ankara’ya ‘sevk edilen’ Fındık’a gençlik hastalığı teşhisi kondu

Minik gömleği ve arkadaşlarıyla derslere giren görüntüsüyle sosyal medyada yoğun ilgi gören, Tokat’ta Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu ‘Fındık’ tedavi için Ankara’ya gönderildi.

Fotoğraflar:DHA

Okulun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen’in mezarlıkta bularak okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu.

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Geçen hafta perşembe günü rahatsızlanan Fındık’a Turhal belediyesi veterineri kontrol edip ilaç verdi. Ancak dün durumunun kötüye gitmesi üzerine Fındık, Ankara’da bulunan özel bir kliniğe gönderildi.

Burada Fındık’a, ‘distemper’ (gençlik hastalığı) teşhisi kondu. Hastalığın diğer hayvanlara bulaşmaması için Fındık karantinaya alındı. Fındık’ın tedavisinin yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.

‘Distemper’ yavru köpeklerin solunum, gastrointestinal ve sinir sistemlerine saldıran bir virüsün neden olduğu bulaşıcı ve ciddi bir hastalık. Köpek gençlik hastalığı, ayrıca gözün konjonktival zarlarını etkileyen bir virüs. Ateş, göz ve burun akıntısı, iştahsızlık, ishal, kusma, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle teşhis edilen hastalığın özel bir tedavisi olmamakla birlikte, antibiyotiklerin yanısıra bazı semptomları iyileştirebilecek vitamin takviyeleri ile tedavi destekleniyor.