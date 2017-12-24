Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’ya kar geldi

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Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. (DHA\Gökhan Ceylan)

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