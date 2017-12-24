Ankara’ya kar geldi

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. (DHA\Gökhan Ceylan)
Yaramazlara biraz batar!
Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. (DHA\Gökhan Ceylan)
CHP Artvin İl Başkanı Ali Yücel Kurt, ortağı olduğu firmanın Cerattepe’de Cengiz Holding’e beton sattığı iddiası üzerine il kongresindeki adaylığını çekti. Artvinli maden karşıtları, Cerattepe’deki direnişe desteğini açıklayan CHP genel merkezinin iddiayı araştırmasını istiyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘tek tip kıyafet’in sadece duruşmalarda giyileceğini, kadınların farklı giydirileceğini açıkladı.
AKP’nin yaptırdığı ankette, yıllar sonra ilk kez ‘Türkiye’nin en önemli sorunu’ sıralamasında ‘terör’ yerine ‘ekonomi’ zirveye yerleşti.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde, 7 yıl önce 17 yaşında olan gencin, o zaman 14 yaşındaki Yeşim K. ile nikahsız evlenmesi ile ilgili açılan kamu davasında damat ‘cinsel istismar’ suçundan, babası ve kayınpederi ise ‘yardım ve yataklık’ suçundan cezaevine girdi.
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ilişkin düzenleme yapıldı.