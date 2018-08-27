Ankara’ya gelen ABD’li heyet: S-400’lerden vazgeçerseniz ‘F-35 yaptırımı’ kalkar

ABD Kongresi’nden bir heyet, sürpriz bir şekilde Ankara’da bakanlık yetkilileriyle görüştü. ABD Türkiye’ye, Rus S-400 füzelerinden vazgeçmesi koşuluyla F-35’lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verildi.

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh tarafından 2017’de yapılan ve dönemin savunma bakanı Nurettin Canikli tarafından da doğrulanan açıklamada, Türkiye’nin 2.5 milyar dolar karşılığında Rusya’dan dört adet S-400 füze savunma bataryası satın aldığı duyurulmuştu.

Reklam

NTV, ABD Kongresi’den bir heyetin, Ankara’da Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü duyurdu.

Michael R. Turner başkanlığındaki heyetle F-35 uçakları, Rus S-400 füzeleri ve PKK’yla mücadele konuları ele alındı. Habere göre ABD heyeti, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesi koşuluyla F-35’lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajını verdi. Öte yandan Türk heyeti ise, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını ve ‘FETÖ ve PKK’yla mücadele’de ABD’nin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Reklam

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı onaylamıştı. Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için haziran ayında teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.