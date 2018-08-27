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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’ya gelen ABD’li heyet: S-400’lerden vazgeçerseniz ‘F-35 yaptırımı’ kalkar

ABD Kongresi’nden bir heyet, sürpriz bir şekilde Ankara’da bakanlık yetkilileriyle görüştü. ABD Türkiye’ye, Rus S-400 füzelerinden vazgeçmesi koşuluyla F-35’lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verildi.

F-35 savaş uçağının önden görüntüsü (Fotoğraf: Reuters)

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh tarafından 2017’de yapılan ve dönemin savunma bakanı Nurettin Canikli tarafından da doğrulanan açıklamada, Türkiye’nin 2.5 milyar dolar karşılığında Rusya’dan dört adet S-400 füze savunma bataryası satın aldığı duyurulmuştu.

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NTV, ABD Kongresi’den bir heyetin, Ankara’da Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü duyurdu.

Michael R. Turner başkanlığındaki heyetle F-35 uçakları, Rus S-400 füzeleri ve PKK’yla mücadele konuları ele alındı. Habere göre ABD heyeti, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesi koşuluyla F-35’lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajını verdi. Öte yandan Türk heyeti ise, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını ve ‘FETÖ ve PKK’yla mücadele’de ABD’nin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı onaylamıştı. Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için haziran ayında teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.

Türkiye’nin toplam 100 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.

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