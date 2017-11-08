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Ankara’nın yeni belediye başkanı, Gökçek ekibinin istifasını istedi

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Melih Gökçek’in yerine belediye meclisi tarafından Ankara büyükşehir belediye başkanı seçilen Mustafa Tuna tüm yönetim ekibinin istifasını istedi.

Eski Sincan belediye başkanı Tuna, eski mesai arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Ankara büyükşehir belediyesine gidip işbaşı yaptı.

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Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre, yeni başkan ilk iş olarak genel müdürler de dahil olmak üzere tüm belediye bürokratlarının istifasını istedi.

Tuna’nın EGO ve ASKİ genel müdürlükleriyle genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları gibi tüm üst kademe yöneticilere yönelik istifa isteği genel sekreter Asım Balcı aracılığıyla kendilerine iletildi. Ayrıca  Balcı’nın da istifası alındı.

AKP’nin Gökçek’in yerine adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna


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