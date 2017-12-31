Ankara’nın tepkisinden sonra: Yunan hükümeti ‘iltica kararı’na itiraz edecek

Yunan hükümeti, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan bir askerin başvurusunun kabul edilmesi kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre hükümet, Bağımsız İltica Komisyonu tarafından başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli askerle ilgili kararı temyiz mahkemesine götürecek.

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Yunanistan basınına göre de hükümet komisyonun bu kararının iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesi’ne başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Dışişleri karara sert tepki göstermişti

Sekiz asker darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan’a kaçmış, Dedeağaç’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından ülkeye kaçak girmekten suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ancak gözaltında tutulmalarına karar vermişti.

Türkiye’nin iade talebi reddedilen askerler Yunanistan’a iltica talebinde bulunmuştu.

Süleyman Özkaynakçı isimli askerin başvurusunu kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu’nun diğer askerlerin sığınma başvurularını değerlendirmeye devam ettiği bildirilmişti.

Karar sonrası Ankara’dan da bir açıklama gelmişti. Dışişleri’nden yapılan açıklamada sert ifadelere yer verilmişti: “15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır.”