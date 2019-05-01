Ankara’nın Pursaklar ilçesinin AKP’li başkanı istifa etti

Ankara’nın Pursaklar ilçesinin AKP’li belediye başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti. Yılmaz, 31 Mart yerel seçimini yüzde 72’lik oy oranıyla kazanmıştı.

Fotoğraf: Twitter

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Yılmaz yakın çevresine seçimden önce “Aday olmak istemiyorum. Ancak büyükşehir kaybedilirse suçu benden bilecekler. O yüzden mecburen aday oldum” demişti.

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Yılmaz, başkanlıktan istifa etmeden önce makam aracını değiştirerek şu tweeti atmıştı: “Pursaklar Belediyesi olarak almış olduğumuz tasarruf kararları doğrultusunda makam aracımızı daha ekonomik bir araçla değiştirdik. Eski makam aracını satarak hem bütçemize katkı sağlayacağız hem de israfın önüne geçmiş olacağız.”

Pursaklar Belediyesi olarak almış olduğumuz tasarruf kararları doğrultusunda makam aracımızı daha ekonomik bir araçla değiştirdik. Eski makam aracını satarak hem bütçemize katkı sağlayacağız hem de israfın önüne geçmiş olacağız. pic.twitter.com/S9TEZDzsZl — Ayhan Yılmaz (@ayhanyilmaz06) April 30, 2019

İddiaya göre parti yönetimi Yılmaz’ı istifadan vazgeçirmeye çalıştı, başarılı olamayınca da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan devreye girdi.

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Erdoğan’ın kendisi de sonuç alamayınca parti yöneticilerine ‘ısrarcı olmamalarını’ söylediği öne sürüldü.



