Ankara’nın ‘Duymadık’ dediğini ABD teyit etti: Trump, Erdoğan’a karşı sertti

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin Beyaz Saray’ın Ankara ile çelişen açıklamasının arkasında olduklarını belirtirken, “Başkan açık ve sert konuştu” dedi.

Erdoğan ve Trump önceki gün telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray’ın görüşmenin içeriğine ilişkin yaptıkları basın açıklamaları arasındaki üç temel çelişki dikkat çekmişti.

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1 – Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ilettiği belirtilirken, cumhurbaşkanlığı bir kaygıya değinmedi.

2 – Beyaz Saray’ın açıklamasında Trump’ın iki ülke askerleri arasındaki çatışma riskinden kaçınılması için ihtiyatlı davranılmasını istediği belirtilirken, cumhurbaşkanlığı açıklamasında buna değinilmedi.

3 – Beyaz Saray cephesine göre Trump’ın Türkiye’den gelen yıkıcı söylemler ve Türkiye’deki OHAL uygulamasına yönelik kaygılarını iletmesi, Ankara’nın açıklamasında yer almadı.

Çavuşoğlu: Gerçekleri yansıtmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalar arasındaki farkı açıklarken, “Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış ABD tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Hemen zaten görüşmeden kısa süre sonra bu açıklamayı yaptılar. Ama önceden hazırlandığı görüşülmeyen konuları görüşmüş gibi yansıtan bir açıklama oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı zaten görüşmenin içeriğiyle ilgili” demişti.

Nauert: Beni şaşırtmadı

Açıklamalar arasındaki çelişki dün gece ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e günlük basın bilgilendirme toplantısında soruldu. Nauert “Bu beni şaşırtmadı. Konuşmanın da, yapılan açıklamanın da kararlı bir şekilde arkasındayız. Başkan Trump Erdoğan’a karşı açık ve sert konuştu” dedi.