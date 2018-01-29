Ankara’nın ‘çekilin’ çıkışına CENTCOM’dan yanıt: Menbiç’te kalacağız

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, ABD’nin Menbiç’ten ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süredir Afrin’den sonra TSK’nın hedefininin YPG’nin kontrolündeki Menbiç olacağını işaret ediyordu.

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Menbiç’te Afrin’in aksine YPG’lilerle birlikte ABD askerlerinin de bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 27 ocak’ta yaptığı açıklamada ABD askerlerini kastederek “Menbiç’ten derhal çekilmeleri gerekiyor” demişti.

Suriye’deki uluslararası koalisyonun operasyonlarını yürüten CENTCOM’un komutanı General Joseph Votel CNN International’a konuyla yaptığı açıklamada Menbiç’ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü yazısında Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın gfeçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini aktardı. Buna göre Erdoğan partililere görüşmeyi aktarırken şöyle demiş: “Trump’a telefonda Menbiç’e gireceğiz dedim. O da ‘Bizim orada askerimiz var’ dedi. Ben de askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz dedim.”

Beyaz Saray da aynı telefon görüşmesin ilişkin yaptığı açıklamada Trump’ın Türkiye’nin ABD askerleri ile çatışma riskine karşı ihtiyatlı olunmasını istediği aktarılmıştı.