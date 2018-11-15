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Ankara’nın çabalarına rağmen: Rusya’ya göre cihatçılar İdlib’den ayrılmadı

Rusya radikal grupların İdlib’de silahlardan arındırılmış bölgedeki varlığının sürdüğünü söyledi. Mutabakata göre radikallerin 15 Ekim’den önce çekilmesi gerekiyordu.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Türkiye ile Rusya arasında eylül ayında varılan mutabakat kapsamında radikal unsurların İdlib’de oluşturulan silahsızlandırılmış bölgeden ayrılmasının Ankara’nın çabalarına rağmen tamamlanmadığını belirtti.

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Eylül ayının ortasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya’nın Soçi şehrinde varılan İdlib mutabakatı, Suriye’nin kuzeyinde yer alan vilayette 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasını öngörüyor.

Mutabakat çerçevesinde bölgede hakim olan radikal grupların 15 Ekim’e kadar bu bölgeden ayrılmaları hedefleniyordu.

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Rusya, daha önceden yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin planı uygulamak için uğraştığını belirtmişti.

Bölgedeki en büyük radikal grup olan El Nusra kökenli Heyet Tahrir El Şam 15 Ekim’de sosyal medyadan paylaştığı mesajda Suriye’de silahlarını teslim etmeyeceğini ve cihada devam edeceğini duyurmuştu.

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