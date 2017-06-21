Ankaralı Turgut da ‘Adalet Yürüyüşü’nde: Sanatçı görünümünde yalakalar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ talebiyle Ankara’dan başlattığı yürüyüşe türkücü Ankaralı Turgut da katıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul Maltepe’ye ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

‘Bir kişiye değil hepimize adalet’

Birgün’den Hüseyin Şimşek’e konuşan Ankaralı Turgut şunları söyledi: “Adalet hepimize lazım. Birilerine adalet var da birilerine yoksa o, adalet değil. Biz 80 milyon olarak hepimiz adaletin eşit şekilde olmasını istiyoruz. Ben de bu yürüyüşe adalet için geldim. Her konuda, adalet için destekliyorum ben bu insanları. Kendilerine yonttukları bu adalet, bir gün gelecek onlara da lazım olacak. Bir kişiye adalet olmaz, 80 milyona adalet olur.”

Yürüyüşe sanatçılardan beklenen desteğin olmadığını belirten türkücü şöyle devam etti: “Sanatçı görünümünde olan yalakalar var. Parası olanın yanında yer alan sanatçılar. Bugün o sanatçıların burada olmasını istiyoruz biz. Çünkü adalet hepimize lazım. Bir gün gelecek, onlara da lazım olacak. Onun için biz, kendimiz için değil, sadece bir kişi için değil, hepimiz için adalet istiyoruz.”

‘Hepimiz katil olacağız’

Müzisyen Hüseyin Turan da sanatçıları yürüyüşe destek vermeye çağırdı: “Sanatçılar, bu desteği vermeli. Şu birkaç yıl içerisinde gördük ki sanat sektörü büyük bir sekteye uğradı. Bunun da niye olduğunu hepimiz biliyoruz. AKP’liysen her yere gidiyorsun, onun dışındakileri engelliyorlar. Ahlaksızlık bu. Bir insanın ekmeğiyle oynamak büyük günahtır. İnsanın ekmeğiyle oynayanların hepsi cehennemliktir.”

OHAL sonrası KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya da değinen Turan, “Eğer bir devletsen bunu görmek zorundasın. Bu insanların ölümünü izleyecek miyiz hepimiz? Hepimiz katil olacağız bu durumda. Umuyorum yönetenlerin akılları başlarına gelir, bir ses verirler” diye konuştu.