Ankaragücü’nde bir futbolcuda ‘corona’ çıktı

Ankaragücü, profesyonel futbol takımında bir oyuncuda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.
Kulübün yazılı açıklamasında, dün Beştepe tesisinde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline virüs testi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır.”
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), salgın nedeniyle ara verilen Süper Lig’in kalan sekiz haftasının haziran ayında oynanmasının planlandığını açıklamıştı. Ankaragücü, ligde 23 puanla 17’nci sırada.