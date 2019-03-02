Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı: 15 ve 17 yaşlarında iki kişi hayatını kaybetti

Antalyaspor deplasmanından dönerken MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü kaza yaptı. Kazada biri 15 diğeri ise 17 yaşında olduğu öğrenilen iki taraftarın hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Fotoğraflar: Twitter

Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından, konuk takımın bir grup taraftarı, midibüsle Ankara’ya gitmek için yola çıktı. Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25’inci kilometresinde Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.

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Kazada, E.A. ile M.T.Ç. yaşamını yitirirken, sürücüler Adil Erkan ve Yılmaz Doğan ile taraftarlar Mustafa Altındağ, Berkay Güleşir, Bektaş Tunç, İlker Bayraktar, Oğuzhan Fidan, Buğra Satah, Engin Dal, Yaşar Taş, Tarık Kartaş, Serdar Kale, Muhammed Karakoç, Yaşar Ezertaş, Alican Efe, Şener Çoruh, Murat Yılmaz, Mehmet Can Biçer, Nevzat Altun, Mustafa Selçuk, Ali Rıza Sümer, Uğur Kızılçelik, Sümer Uçakçı ve Faruk Alın yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen iki kişinin cansız bedenleri ise Sinanpaşa Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.

MKE Ankaragücü kulübü resmi Twitter hesabı kazayla ilgili “Sonu böyle olmamalıydı… Başımız sağ olsun. Yastayız” diye paylaşım yaptı.