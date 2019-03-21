Ankara’dan Trump’ın ‘Golan’ açıklamasına tepki: Daha fazla şiddet ve acıya yol açar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahin Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’yle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: tccb.gov.tr (Arşiv)

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi” demişti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı Trump’a karşı yaptığı paylaşımda, “Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir” dedi.

Çavuşoğlu ise sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektir” dedi.